«Нерест»: На Николаевщине полиция вновь задержала четверых браконьеров с уловом на 2 тысячи гривен

На Николаевщине полицейские группы поддержки общественного порядка на воде Главного управления Нацполиции в рамках оперативно-профилактической отработки «Нерест» обнаружили четверых браконьеров.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В ходе патрулирования инспекторы обнаружили возле Аляудского моста мужчину, который с помощью незаконного орудия ловил рыбу в Ингуле. А в акватории Днепро-Бугского лимана, вблизи села Лупарево Витовского района, полицейский водный патруль обнаружил двух мужчин, которые, используя сетку, ловили рыбу.

В то же время в акватории Южного Буга, возле села Галициново Витовского района, полицейские задержали еще одного рыбака, который также ловил рыбу незаконным способом. В общем ущерб, нанесенный водным биоресурсам браконьерами, составил 2 тысячи гривен.

Отмечается, что на место обнаружения каждого нарушителя полицейские вызвали представителей Управления государственного агентства рыбного хозяйства в Николаевской области, которые привлекли тех к административной ответственности и изъяли обнаруженные запрещенные орудия лова и рыбу.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине браконьеру за шесть килограммов пойманной рыбы вменили ущерб в 48,6 тысяч гривен.