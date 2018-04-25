Суд назначил условный срок виновнику ДТП на Кинбурнской косе, в котором погиб парень

фото - Никвести Очаковский горрайонный суд Николаевской области приговорил к трем годам лишения свободы с испытательным сроком в один год виновника ДТП, которое произошло 30 августа прошлого года на территории Национального природного парка «Белобережье Святослава» (рекреационный участок Кинбурнская стрелка).

Об этом говорится в соответствующем приговоре суда.

Отмечается, что около полуночи обвиняемый за рулем автомобиля марки «Mitsubishi Shogun» ехал по грунтовой дороге со стороны села Покровское в направлении края косы со скоростью 50 км/ч, проявил невнимательность к дорожной обстановке и врезался в шлагбаум с установленным дорожным знаком. В результате удара автомобиль перевернулся. Один из парней, находившихся в нем, от травм погиб на месте аварии. Еще одна пассажирка получила повреждения средней степени тяжести.

«В судебном заседании обвиняемый в предъявленном ему обвинении виновным себя признал полностью и подтвердил факт совершения им ДТП», - говорится в приговоре.

Потерпевшие в свою очередь в суде заявили, что считают нецелесообразным лишать его свободы. В итоге суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.286 («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами») Уголовного кодекса Украины и назначил условный срок.

Напомним, ранее сообщалось о том, как в Николаеве осудили студентку за ДТП с перевернутой «Toyota Camry».