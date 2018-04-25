На Днепропетровщине полиция задержала мужчину, перевозившего в «маршрутке» расчлененное тело своей знакомой

В Каменском Днепропетровской области мужчина несколько дней перевозил части человеческого тела.

Об этом сообщает пресс-служба полиции в Днепропетровской области.

44-летний подозреваемый в совершении жесткого убийства был задержан в течение суток.

«Чтобы скрыть следы преступления, мужчина расчленил тело и вывез его в разные районы города. С помощью служебной собаки кинологи и оперативники обнаружили останки тела жертвы, после чего установили ее личность», - говорится в сообщении.

Первая «находка» была обнаружена возле частного сектора города Каменское. Остальные останки обнаружили в разных районах города с помощью кинологов.

Как выяснили правоохранители, около десяти дней назад мужчина вместе с потерпевшей употребляли спиртные напитки. В это время между ними возник конфликт, в ходе которого он до смерти избил женщину.

В свою очередь, издание «Днепр Час» сообщает, что мужчина в течение нескольких дней перевозил части тела с одного берега Каменского на другой в маршрутке. Отмечается, что через 3-4 дня после убийства он вернулся домой и решил избавиться от трупа: перенес его в ванную, там отделил обычным кухонным ножом руки и ноги, положил в пакет и на маршрутке привез на правый берег.

- На следующий день он отделил голову и таким же образом привез с левого на правый берег... Потом на «кравчучке» вывез тело в Петриковский район, место он показал во время следственных действий, - рассказал подробности происшествия начальник Каменской полиции Сергей Лукашов.

В течение всех этих дней мужчина выпивал и ходил на работу, добавил правоохранитель. Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Досудебное расследование продолжается. Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, житель Николаевщины задушил и расчленил мужчину – убийство раскрыли спустя полгода.