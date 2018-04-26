На Николаевщине суд приговорил к пяти годам тюрьмы водителя, который по пьяни насмерть сбил пенсионерку

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фото - с места ДТП
Вознесенский горрайонный суд Николаевской области приговорил к пяти годам лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок в три года местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля «Fiat Ritmo» насмерть сбил 77-летнюю женщину.

Об этом свидетельствует соответствующий приговор суда.

Напомним, ранее сообщалось о том, что после аварии водитель, покинув автомобиль, убежал.

В суде обвиняемый полностью признал свою вину и признался, что действительно был пьяным за рулем. Причем перед аварией, по его словам, он пил вино и пиво, а после того, как убежал, выпил водки.

Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.286 («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами») Уголовного кодекса Украины. А также удовлетворил гражданские иски дочерей погибшей о возмещении 100 тысяч гривен.

Катерина Вовченко

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