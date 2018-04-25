На Николаевщине судили мужчину, который знал о готовящемся налете на фермера и вымогательстве от него $100 тысяч

Арбузинский районный суд Николаевской области утвердил соглашение о признании вины между прокурором и обвиняемым в сокрытии готовящегося преступления двоими жителями Кропивницкого, которые требовали у фермера 100 тысяч долларов, угрожая убийством и поджогом имущества.

Об этом свидетельствует соответствующий приговор суда.

Согласно утвержденному соглашению, подсудимый был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.396 («Сокрытие преступления») Уголовного кодекса Украины. При этом ему назначается наказание в виде лишения свободы сроком на три года с испытательным сроком в один год.

Кроме того, отмечается, что обвиняемый узнал о готовящемся преступлении в салоне собственного автомобиля «ВАЗ 2101» от одного из фигурантов в середине сентября 2017 года. А в октябре добровольно пустил их на территорию своего домовладения, где во дворе преступники изготовили бутылки с «коктейлей Молотова».

фото - из архива

Напомним, ранее сообщалось о том, как в полицию обратился 50-летний фермер, который рассказал, что его автомобиль подрезал «Toyota Prado». Мужчина остановился и в этот момент к нему в машину подсел неизвестный мужчина в камуфляжной форме, балаклаве и с оружием начал вымогать 100 тысяч долларов США. Позже возле территории, где пострадавший хранил свою сельхозтехнику, буквально с поличным правоохранители задержали одного злоумышленника на автомобиле «ВАЗ-2101» – в салоне автомобиля он держал канистру и 12 бутылок с бензином, которыми собирался сжечь имущество потерпевшего.

На данный момент обвинительный акт в отношении обоих злоумышленников направлен в суд.