На Николаевщине прокуратура подозревает офицера полиции и экс-сотрудника ГАИ в производстве контрафактного алкоголя

В среду, 25 апреля налоговики вместе с сотрудниками Николаевского управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры Николаевской области приостановили ​​реализацию контрафактных спиртных напитков.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

Так, установлено, что помощник дежурного сектора реагирования патрульной полиции Николаевского отделения полиции вместе с бывшим сотрудником УМВД Украины в области организовали незаконное изготовление и реализацию контрафактной алкогольной продукции в местах общественного питания - кафе, бары.

В ходе проведения санкционированных обысков в автомобилях задержанных, по месту жительства и в местах реализации алкогольной продукции, изъято около 500 литров фальсифицированного спирта, денежные средства и средства для его приготовления, а также черновые записи.

Оперативные мероприятия проводились в рамках уголовного производства, открытого по признакам состава преступления, предусмотренных ч. 1 ст. 204 и ч. 1 ст 199 УК Украины («Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров, изготовление, хранение, приобретение марок акцизного сбора»).

В настоящее время решается вопрос о уведомление о подозрении в совершении уголовных преступлений двум злоумышленникам и избрании им меры пресечения. Продолжаются следственные действия.

При этом, собеседник издания в Нацполиции сообщил, что подозреваемым является лейтенант Николаевского районного отдела полиции, который занимает должность дежурного офицера межрайонного отдела полиции, а второй подозреваемый является экс-сотрудником ГАИ.

Напомним, что налоговики прекратили деятельность кустарного производства вина и изъяли более 1 тысячи литров «фальсификата», который продавали на территории Николаева и области.