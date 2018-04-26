В Николаеве пьяный мужчина отобрал у другого гранату с взрывателем и хвастался посетителям в баре

В субботу, 21 апреля около 5:00 утра в полицию поступило сообщение о том, что нетрезвый клиент одного из баров, расположенный на улице Московской, демонстрирует боеприпас другим посетителям.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

На место происшествия прибыли сотрудники патрульной полиции, следственно-оперативной группы Центрального отдела полиции и специалисты взрывотехнической службы Главного управления Нацполиции в Николаевской области, которые изъяли у мужчины взрывчатку и отправили на экспертизу. По предварительным выводам удаленным боеприпасом является граната Ф-1 вместе с взрывателем.

Из показаний 37-летнего правонарушителя, который находился в состоянии алкогольного опьянения и ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных и наркопреступлений, гранату он отобрал у другого человека, и якобы собирался отнести ее в полицию.

В тот же день мужчине следователь объявил о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК Украины («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами»), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Судом правонарушителю избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, что в Николаеве 20 апреля мужчина обнаружил на улице Одесской сумку с гранатой Ф-1.