«Дело «Наутилуса»: датского изобретателя, расчленившего журналистку, приговорили к пожизненному заключению

Датский изобретатель Петер Мадсен приговорен к пожизненному заключению за убийство шведской журналистки Ким Валль на борту частной подводной лодки «Наутилус».

Такое решение сегодня принял суд Копенгагена, сообщает Politiken.

Суд также признал Мадсена виновным в сексуальном насилии и осквернении трупа. Таким образом, суд удовлетворил требования прокуратуры, отметив, что объяснения Мадсена об обстоятельствах гибели Валль не выглядят достоверными.

Несмотря на показания многих экспертов, нехватка реальных доказательств по делу и разложение останков тела Валль не позволили определить точную причину ее смерти.

В отчете патологоанатома говорилось, что она, вероятно, погибла в результате удушья или от того, что ей перерезали горло.

Адвокат Мадсена, просившая суд о 6 месяцах заключения только по статье об осквернении трупа, заявила, что подаст апелляцию на решение суда.

Пожизненное заключение в Дании обычно означает от 15 до 17 лет лишения свободы без права на досрочное освобождение. После этого осужденный может подать прошение о помиловании.

Напомним, Валль отправилась в путешествие на подлодке «Наутилус» вместе с ее создателем и владельцем Петером Мадсеном. Судно затонуло 11 августа, Мадсен был спасен, а журналистка пропала.

Позже Мадсен заявил, что Валль погибла в результате несчастного случая и он похоронил ее в заливе Кеге. В полиции полагают, что затопление подлодки было намеренным, его цель — скрыть убийство.

Как известно, «Наутилус» – крупнейшая частная подводная лодка водоизмещением 32 тонны. Ее длина составляет около 18 метров, а ширина — два метра. На борту могли находиться до 8 человек.

Отметим, правоохранительные органы Дании, в рамках поиска пропавшей журналистки Ким Валль, нашли тело женщины. Тело обнаружили вблизи острова Амагер, оно было без рук, ног и обезглавлено.

Позже капитан затонувшей датской частной подлодки «Наутилус» Петер Мадсен признался, что расчленил тело шведской журналистки Ким Валль на борту своего корабля, но отрицает, что убил ее.