В Николаеве сотрудники ГФС провели проверку в магазине «Samsung» - персонал и владелец убежали

Вечером 25 апреля в Николаеве государственная фискальная служба совместно с Нацполицией провела проверку магазина «Samsung» по адресу пр. Центральный 74.

Об этом передает корреспондент «Преступности.НЕТ» с места событий.

Сотрудники ГФС сообщили, что в данном магазине не установлен кассовый аппарат и соответственно, чеки которые клиенты получают при покупке товара не являются документами. Таким образом, магазин не несет ответственности за продажу некачественного товара, так как доказать причастность магазина к этому нельзя.

Сотрудники Нацполиции и ГФС сообщили, что по прибытию в магазин его персонал убежал вместе с владельцем. Вскоре владелец и персонал вернулись, объяснив свой побег потребностью в «важном совещании».

Следует отметить, что сотрудники магазина работают в нем неофициально, и не имеют соответствующих документов. По этой причине и была организована служебная проверка данного магазина техники.

Напомним, что ГФС Николаевщины за первый квартал 2018 года пополнила местный бюджет на сумму более 136 миллионов гривен с земельного налога.