Члены «банды Апти» внесли залог и вышли на свободу

Фото из архива Во вторник, 24 апреля, члены банды «Апти» Ислангириев и Араз Сулейманов внесли залог и вышли на свободу. 25 апреля вышел также и третий - Руслан Кравчук.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил собеседник в СИЗО города Николаева.

Как известно, 23 апреля Ленинский районный суд Николаева продлил меру пресечения Апти Ислангириеву, Аразу Сулейманову и Руслану Кравчуку в виде содержания под стражей сроком на два месяца с возможностью внесения залога. Прокуратура в судебном заседании ходатайствовала о содержании под стражей без залога.

Как уже сообщалось, по информации полиции, преступники длительное время совершали на территории Николаевской области рейдерские захваты земель, уничтожали имущество предпринимателей и требовали дань с фермеров. А в ту ночь они не только подожгли технику предприятия, но и совершили покушение на жизнь ее владельца, местного фермера Алексея Прокопова, с которым таким образом пытался поквитаться бывший партнер по бизнесу. По словам самого фермера, в момент поджога он находился в загоревшемся автомобиле. Ранее сообщалось, что один из членов «банды Апти» пошел на сделку с прокурором и получил условный срок.

По словам собеседника издания, на следующий день после продления им меры пресечения за Апти Ислангириева и Араза Сулейманова внесли залог в размере 502 тысячи и 352 тысячи гривен соответственно. При этом 25 апреля было внесено 882 тысячи гривен и за Руслана Кравчука.

В пресс-службе прокуратуры Николаевской области «Преступности.НЕТ» данный факт подтвердили. Также отметили, что действия членов ОПГ были переквалифицированы – им инкриминируют совершение уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 15 ч.2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»). Без квалификации по п.1 ч.2 ст.115 УК Украины («Умышленное убийство»), как было ранее, в связи с тем, что николаевский менеджер Алексей Прокопов, который проходил в качестве потерпевшего в деле «банды Апти», отказался от своих претензий к подсудимым.

Ранее сообщалось, что прокурор Николаевской области Тарас Дунас совещания в Николаевской ОГА заявил, что на Николаевщине нет ни одного криминального авторитета. Такое же утверждение прозвучало в ходе публичного отчета о проделанной работе за 2017 год от главы Николаевской ОГА Алексея Савченко, который заявил, что на Николаевщине не существует ни одной ОПГ.

Также напомним, что 2 марта Заводский районный суд Николаева изменил подозреваемому в вымогательстве Игорю Науменко меру пресечения – с содержания под стражей в СИЗО его отправили под домашний арест.

Отметим, что судебное заседание по продлению меры пресечения Михаилу Титову, которого прокуратура Николаевской области подозревает в создании ОПГ и еще ряде преступлений, не состоялось в назначенную дату, 23 апреля, в связи с болезнью судьи. При этом срок содержания под стражей истек 20 апреля.