Николаевец, опасаясь реакции родителей, выдумал историю с ограблением, чтобы не рассказывать им об утопленном телефоне

В Николаеве 18-летний парень выдумал историю с ограблением, чтобы не рассказывать родителями об утопленном телефоне, который они подарили.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Так, в полицию обратилась местная жительница с сообщением о том, что в Ингульскому районе на улице к ней обратился подросток с просьбой о помощи - на него напал неизвестный и, угрожая ножом, отобрал мобильный телефон и денежные средства.

Однако во время общения с николаевцем выяснилось, что он путается в показаниях и лжет.

«Оперативникам сразу же было понятно, что парень говорит неправду, как только он сказал, что нападение произошло по дороге в гости к другу, назвать адрес проживания которого он не мог, а показать - тем более. В конце юноша признался, что все выдумал. По словам псевдопострадавший, прогуливаясь возле реки, он случайно выпустил телефон в воду. Опасаясь реакции родителей на потерю ими подаренного сотового, парень решил рассказать такую ​​историю», - говорится в сообщении.

За заведомо ложный вызов специальных служб парень будет нести административную ответственность согласно ст. 183 КУоАП, что влечет за собой наложение штрафа от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, что в Николаеве вечером 12 января подросток бегал по крышам торговых павильонов, а после падения получил значительные повреждения. При этом школьник придумал историю о избиении, чтобы родители не ругали его за его выходку.