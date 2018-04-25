«Коррупция в государственных закупках уже уничтожена», - Луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что коррупция в государственных закупках уже уничтожена.

Об этом Луценко рассказал в ходе выступления в Брюсселе на тему: «Может ли Украина выиграть войну против коррупции?», передает пресс-служба генпрокуратуры.

- Когда у тебя пробоина в трюме корабля, то активно работать помпою недостаточно. Осужденные коррупционеры - не конечный результат борьбы, необходимо ликвидировать схемы, которые они используют. Мы уничтожили коррупцию в государственных закупках, автоматизировали возмещения НДС, ликвидировали так называемые налоговые площадки, но немало проблем еще предстоит решить, - отметил Луценко.

Кроме того, генпрокурор отметил, что такие новации в работе органов прокуратуры, как создание Генеральной инспекции, формирование органов самоуправления, имплементация Дорожной карты, реформирование органов прокуратуры совместно с иностранными партнерами будет обеспечивать работу прокуроров в соответствии с лучшими мировыми стандартами и в долгосрочной перспективе способствовать повышению привлекательности Украины для инвестиций.

Напомним, ранее глава НАБУ Артем Сытник заявлял, что масштаб коррупции на украинских государственных предприятиях «не описать никакими словами» и он является основным источником политической коррупции - финансирования фракций и партий парламента, лоббирующих свои интересы.