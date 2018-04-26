Задержанный на взятке чиновник ОГА пошел на сделку с военной прокуратурой – ему грозит штраф

Задержанный начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Николаевской облгосадминистрации Петр Каминский пошел на сделку с военной прокуратурой Николаевского гарнизона Южного региона Украины.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил собеседник в военной прокуратуре.

Как известно, Каминский был задержан 19 апреля следователями военной прокуратуры во время получении взятки в размере 2 тысячи долларов. Он требовал от жителя Николаева взятку за оказание влияния на должностных лиц военного комиссариата в снятии двух мужчин призывного возраста с военного учета и не призыва на военную срочную службу.

Ранее сообщалось, что 21 апреля следственный судья Центрального районного суда Галина Подзигун удовлетворила ходатайство военной прокуратуры и отправила Каминского под домашний арест.

По словам собеседника, Каминский заключил сделку и признал свою вину. В ходе расследования уголовного производства проверялась информация касательно того, что Каминский якобы брал деньги для снятия двух жителей Николаева с военного учета. При этом деньги должен был передать военному комиссару Ингульского районного комиссариата Бойко, который также был допрошен в рамках данного уголовного производства.

Каминскому инкриминируют совершение уголовного преступления, предусмотренного статьей 369-2 Уголовного Кодекса Украины («Злоупотребление влиянием»).

Между военной прокуратурой Николаевского гарнизона Южного региона и Каминским в соглашении, которое на данный момент отправлено в суд, оговаривается штраф за совершение правонарушения в размере 25 тысяч гривен.

Напомним, что в Николаеве 13 августа 2014 года на тот момент депутат Николаевского областного совета от Партии регионов, начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Николаевской облгосадминистрации Каминский устроил дорожно-транспортное происшествие. При этом медицинское освидетельствование подтвердило, что чиновник на момент совершения ДТП был в состоянии алкогольного опьянения.

В результате 14 августа 2014 года по распоряжению губернатора Николаевской области Вадима Мерикова Каминского привлекли к дисциплинарной ответственности и объявили выговор за использование рабочего автомобиля в нерабочее время.

В октябре 2014 года после судебного заседания по делу Каминского, который пьяным устроил ДТП, толпа людей запихнула его в мусорный бак и облила зеленкой.

Также отметим, что судья Ленинского районного суда Николаева Юрий Крутий признал его виновным в совершении ДТП, и наложил на него штраф в размере 425 гривен.