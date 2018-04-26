Полиция по материалам СБУ сообщила о подозрении экс-главному инженеру «Николаевского облавтодора»

Сергей Ткаченко и Сергей Котченко В среду, 25 апреля, следователь Следственного управления ГУНП в Николаевской области сообщил о подозрении в совершении преступления экс-главному инженеру ДП «Николаевский облавтодор» Сергею Котченко.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из собственных источников в прокуратуре.

По словам собеседника издания, речь идет об уголовном производстве, открытом еще в мае прошлого года. В рамках этого производства в сентябре николаевская СБУ проводила санкционированные обыски в Службе автодорог в Николаевской области, ДП «Николаевский облавтодор», филиале «Варваровский ДЭД» и ООО «СК «Дорсервис» (Одесская область). Предполагалось, что тогдашний директор САД в Николаевской области Сергей Ткаченко незаконно перечислил одесской фирме 400 тысяч гривен за якобы ремонт дороги «Большая Корениха – Каменка». Сам Ткаченко опроверг связь с одесской фирмой. Затем выяснилось, что Служба автодорог Николаевщины при Ткаченко принимала работы у одесской фирмы, от которой он «отрекся».

6 декабря 2017 года начальнику САД в Николаевской области Сергею Ткаченко вручили подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, если они совершены в особо крупных размерах или организованной группой»). Вслед за ним, 11 декабря, подозрение по этой статье сообщили директору ООО «СК Дорсервис» Андранику Амирханяну.

11 апреля о подозрении в рамках этого дела сообщили заместителю начальника Службы автомобильных дорог в Николаевской области по производственной деятельности Игорю Прядуну. Вскоре он уволился с занимаемой должности.

Экс-главному инженеру ДП «Николаевский облавтодор» Сергею Котченко также вменяют ч.5. ст. 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, если они совершены в особо крупных размерах или организованной группой») и ч 1. ст. 366 («Служебный подлог») Уголовного кодекса Украины.

На данный момент решается вопрос о направлении в Центральный райсуд Николаева ходатайства об избрании ему меры пресечения.

Стоит напомнить, что Сергею Ткаченко суд не смог избрать меру пресечения, так как чиновник ушел на больничный. А после неявки в суд из-за больничного главный дорожник Николаевщины Ткаченко поехал в Киев на защиту планов в Укравтодоре.

В итоге суд отстранил от занимаемой должности. А в феврале текущего года Андрей Максименко, занимавший должность начальника управления инфраструктуры Николаевской облгосадминистрации, был назначен на должность заместителя руководителя и одновременно исполняющим обязанности Службы автодорог в области.