Суд перенес заседание по делу обвиняемого в получении взятки экс-главы Новоодесского райсовета Ипатенко на начало лета

Юрий Ипатенко (фото из архива) В четверг, 26 апреля, судья Корабельного районного суда Алексей Непша перенес заседание по делу обвиняемого в вымогательстве взятки экс-главы Новоодесского райсовета Юрия Ипатенко и избиении депутата Николаевского областного совета Сторчеуса.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в Корабельном суде.

Напомним, Ипатенко 16 августа 2017 года задержали за вымогательство взятки размером в 45 тысяч гривен. 19 августа суд арестовал его с возможностью выйти под залог в 350 тысяч гривен, после чего он внес залог и получил возможность выйти на работу, потому что его не отстранили от должности. Затем суд не смог отстранить Ипатенко от должности, потому что его адвокат заявил отвод судье. После этого, 5 сентября судебное разбирательство об отстранении от должности Ипатенко отложили – он не явился в суд, а адвокат предоставил справку, что он на стационарном лечении. А 8 сентября суд все-таки отстранил его от должности. 15 сентября депутаты Новоодесского районного совета проголосовали за увольнение главы райсовета Юрия Ипатенко с должности.

Также напомним, что 27 июля депутат Николаевского областного совета от фракции «УКРОП» Виктор Сторчеус заявил, что получил телесные повреждения от Ипатенко в здании облсовета сразу после внеочередного заседания сессии. Тогда Сторчеуса госпитализировали с сотрясением головного мозга, а в полиции открыли уголовное производство по части 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины («Умышленное легкое телесное повреждение»).

Судья Корабельного суда Алексей Непша перенес судебное заседание на 5 июня в связи с тем, что на данный момент он рассматривает другие следственные действия.

Отметим, что на предыдущем заседании суд допросил одного из потерпевших – директора строительной фирмы «Сакен-Рав» Виктора Дяченко, который рассказал, как Ипатенко во время их встречи незадолго до передачи денег, написал Дяченко на листе бумаги «10%», что означало процент «отката» от общей суммы за работы на объекте.

Также напомним, что на заседании 26 апреля должны были также допросить второго потерпевшего – депутата Николаевского областного совета Виктора Сторчеуса, и свидетелей с обеих сторон.