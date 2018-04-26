Полиция около пяти часов допрашивала экс-мэра Херсона Сальдо по делу об убийстве бизнесмена

Владимир Сальдо В среду, 25 апреля, сотрудники херсонской полиции около пяти часов допрашивали экс-мэра Владимира Сальдо в рамках расследования убийства местного бизнесмена, с которым у того был конфликт.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил собственный источник в ГУ Нацполиции Херсонской области.

Напомним, что во вторник вечером, 24 апреля, в Днепровском районе города Херсона был убит 49-летний местный житель и ранен еще один мужчина. По информации депутата Херсонского горсовета, убитым оказался бизнесмен Игорь Пащенко, а ранение получил его охранник.

Так, следователи допросили супругу убитого Пащенко, его телохранителя и Сальдо. Последнего допрашивали около пяти часов.

Отмечается, что телохранитель убитого является экс-сотрудником спецподразделения СБУ «Альфа», он начал давать показания и составлять фоторобот, согласно которому мужчина славянской внешности стрелял из переделанного пистолета с глушителем, который разлетелся при выстреле.

Ранее сообщалось, что Игорь Пащенко стал известен в городе после конфликта с экс-мэром Владимиром Сальдо. Так, история началась с его брата - Дениса Пащенко. Причем, конфликт разгорелся не в Украине, а Доминиканской республике. Так, тогда Владимир Сальдо оказался в местной тюрьме. Он обвинял брата Пащенко Дениса в собственном похищении. В свою очередь Денис Пащенко заявлял, что он жертва.

В итоге, головная палата Апелляционного суда Сан-Педро де Макорис сочла слова свидетелей достаточными для признания Владимира Сальдо виновным в «насильственном удержании» человека. Его приговорили к тюремному заключению сроком на 25 лет, обязав также выплатить Денису Пащенко «моральную компенсацию» в 25 миллионов доминиканских песо (около полумиллиона долларов США). Суд также выдал ордер на арест или международное задержание.

Но поскольку между Украиной и Доминиканской Республикой нет договоренности об экстрадиции осужденных, Владимир Сальдо обошелся малой кровью. После этого часть объектов, которые фактически принадлежали Сальдо, были переоформлены на Игоря Пащенко.

Недавно экс-мэр вернул себе один из таких объектов и якобы силовым путем захватил его. Сам Пащенко пытался отвоевать его через суд и утверждал, что купил объект у Сальдо.