Не хотел снова в тюрьму: Полиция в Николаеве задержала жителя Житомира, который пытался сбежать вплавь через реку

В Николаеве оперативники задержали 23-летнего вора - жителя Житомира, который пытался сбежать от них переплыв на другой берег через реку.

Об этом сообщает Заводский отдел полиции Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Известно, что злоумышленник приехал в областной центр несколько месяцев назад в поисках заработка и устроился рабочим на строительство частного дома, проживал в гаражах. Однако проработав несколько недель, мужчина стал промышлять кражами, и начал с дома, где выполнял ремонтные работы.

Ночью он пробрался на недострой и украл электроинструменты и другое имущество, которое на следующий день продал на рынке.

Также досудебным следствием установлена ​​причастность мужчины к краже электрического бойлера с территории частного домовладения жителя Заводского района, куда он забрался вместе со своим 20-летним другом. Последний вскоре погорел на краже из гаражного помещения. Правоохранители задержали его и сообщили о подозрении. Суд избрал для мужчины меру пресечения - содержание под стражей.

Оперативники разыскивали вора несколько дней, так как тот не желая еще раз оказаться за решеткой, постоянно менял свое место нахождение. Его обнаружили на улице Набережной в Центральном районе Николаева. Он решил скрыться от сотрудников полиции, и оказавшись у реки решил ее переплыть. Но как только он достался противоположного берега, беглеца сразу задержали следователи, которые там его уже ждали.

Мужчину задержали и по согласованию с прокуратурой сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 185 УК Украины («Кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище, или причинившая значительный ущерб потерпевшему»).

Суд избрал для подозреваемого меру пресечения - содержание под стражей. Согласно санкции инкриминируемой статьи, мужчине грозит до шести лет лишения свободы. Правоохранители изъяли часть краденого и вернули владельцам.

Досудебное следствие продолжается, полицейские устанавливают причастность вора к другим преступлениям.

Напомним, что во Львове вор застрял в вентиляционном окне подвала, убегая с места преступления.