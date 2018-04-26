В Киеве националисты «С14» у здания суда напали на пророссийскую социалистку Витренко

Представители радикальной организации С14 облили белой краской, главу Прогрессивной соцпартии Украины (ПСПУ) Наталью Витренко и ее однопартийцев.

Видео нападения радикалы выложили в Facebook.

Обливание сопровождалось криками «Слава Украине!».

«Не будет покоя Витренко и Ко на украинской земле», - написали в комментарии к видео из С14.

Окружной административный суд Киева, из здания которого вышла Витренко, рассматривает иски ее и Владимира Марченко к Национальной полиции Украины по поводу бездействия силовиков 9 мая 2017 г. Тогда радикалы атаковали в квартиры лидеров ПСПУ, тем самым, заблокировав этим их участие в мирной акции "Никто не забыт, ничто не забыто" по возложению цветов к Могиле Неизвестного солдата в Киеве.

Стоит также отметить, что Наталья Витренко приходится мамой заместителю главы НАК «Нафтогаза» Юрию Витренко.

Напомним, николаевские сторонники Витренко вышли из «подполья» и пиарятся на подвиге «Партизанской искры».