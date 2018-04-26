«Из-за недостатка доказательств»: у Луценко сняли подозрения во взяточничестве с помощницы зама Авакова

Генеральная прокуратура закрыла уголовное производство и сняла подозрения с помощницы заместителя министра внутренних дел Вадима Трояна Светланы Иваштенко в вымогательстве взятки.

Об этом говорится в ответе Генеральной прокуратуры на запрос «Українських Новин».

Отмечается, что расследовалось уголовное производство по факту вымогательства с угрозами насилия с предпринимателя за поставку якобы некачественной продукции и получение взятки за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства.

В рамках дела было сообщено о подозрении троим лицам: Иваштенко, начальнику отдела комплектования полка Национальной гвардии «Азов» Владимиру Бржезинскому и посреднику Игорю Шамраю.

«В дальнейшем прокурором уголовное производство в отношении подозреваемой И. 29.12.2017 закрыто на основании п.3 ч.1 ст. 284 УПК - в связи с неустановлением достаточных доказательств для доказывания вины лица в суде и исчерпанием возможностей для их получения», - говорится в ответе Генпрокуратуры.

В апреле текущего года обвинительный акт против двоих подозреваемых - Шамрая и Бржезинского был передан в суд.

Напомним, 27 июля 2017 года правоохранители задержали одного из руководителей полка «Азов» Бржезинского и помощницу Трояна Иваштенко по делу о вымогательстве взятки в размере 1,5 млн гривен. Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что правоохранители также провели обыски у замминистра внутренних дел Трояна, но не обнаружили деньги, полученные в виде взятки.