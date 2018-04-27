Николаевская водная полиция нашла 200 браконьерских ловушек для раков

Николаевская водная полиция нашла возле села Гурьевка Новоодесского района 206 браконьерских орудий для ловли раков.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Проверка проводилась в рамках профилактической отработки «Нерест» - реку возле Гурьевки проверили повторно. Несмотря на то, что со времени последнего рейда прошло всего пять дней, полицейские обнаружили и изъяли 146 раколовок с сеточными барьерами и 50 браконьерских орудий другого типа для ловли раков. В каждой из ловушек находилось, по меньшей мере, 20 раков, которых полицейские сразу же отпустили в реку.

Браконьерские орудия полицейские выложили на берегу вблизи пляжа «Стрелка» в Николаеве. Затем незаконные орудия для ловли раков полицейские передали сотрудникам управления государственного агентства рыбного хозяйства в Николаевской области, которые составили соответствующие акты.

Напомним, что с 1 апреля по 9 июня введен запрет на ловлю всех видов рыбы. Исключением является любительская рыбалка одной поплавочной удочкой с одним крючком или спиннингом в светлое время суток с берега.

О фактах браконьерства можно сообщить по телефонам бесплатной «горячей линии» Государственного агентства рыбного хозяйства 0 (800) 50-52-50.