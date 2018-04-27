На Сумщине 74-летнюю пенсионерку приговорили к двум с половиной годам за систематическую кражу колбасы и сладостей из супермаркета

В четверг, 26 апреля, Белопольский районный суд Сумской области приговорил 74-летнюю пенсионерку к двум с половиной годам с испытательным сроком на полтора года за то, что она за пять дней в течение одной недели совершала кражи из супермаркета.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Так, 21 марта 2018 женщина взяла из открытых стеллажей в торговом зале супермаркета «АТБ-Маркет» продукты питания общей стоимостью 335 гривен, а именно:

- 2 молокосодержащих сырных твердых продукта «Русский», - 2 палки полукопченой колбасы «Дрогобычская», - 3 плитки молочного шоколада «Аленка», - 3 плитки черного шоколада «Любимов» с трюфельной начинкой.

Пенсионерка подошла к кассе магазина, рассчиталась за товар, который находился у нее в верхней сумке, но не расплатилась за перечисленный выше товар, который находился на дне нижней сумки. После этого покинула магазин.

23 марта 2018 повторно пришла в супермаркет, из которого похитила продуктов на общую сумму 293 гривны:

- 2 палки полукопченой колбасы «Салями Премиум», - 4 молокосодержащих сырных твердых продукта «Русский», - 1 упаковку карамелек «Цитрусовый микс», - 3 плитки черного шоколада «Любимов» с трюфельной начинкой.

25 марта 2018 третий раз пришла в супермаркет АТБ, из которого украла продуктов на общую сумму 252 гривны:

- 2 молокосодержащих сырных твердых продукты «Русский», - 2 палки полукопченой колбасы «Салями Премиум», - 1 упаковку карамелек «CappuccinoFlavor», - 2 плитки молочного пористого шоколада марки «Рошен», - 3 плитки молочного шоколада «Аленка».

28 марта 2018 пенсионерка четвертый раз пришла в супермаркет АТБ, откуда украла продуктов на общую сумму 245 гривен:

- 1 палку варено-копченой колбасы «Сервелат», - 1 палку полукопченой колбасы «Салями Премиум», - 2 молокосодержащих сырных твердых продукта «Русский», - 2 упаковки карамелек «Цитрусовый микс», - 4 десерта марки «Умный выбор».

30 марта 2018 она пятый раз пришла в супермаркет АТБ, из которого пыталась украсть продукты на общую сумму 331 гривна:

- 6 плиток молочного шоколада «Десерт», - 2 палки полукопченой колбасы «Дрогобыческая», - 1 упаковку карамелек «ДжусМикс», - 3 молокосодержащих сырных твердых продукта «Русский», - 1 бутылку подсолнечного рафинированного масла марки «Олейна».

Пенсионерка подошла к кассе магазина, рассчиталась за товар, который находился у нее в верхней сумке, но, как и предыдущие разы, не расплатилась за товар, лежащий на дне сумки. После этого к ней подошел охранник магазина с просьбой проверить содержимое сумки, в связи с чем пенсионерка не смогла довести преступление до конца.

Напомним, что Печерский районный суд Киева приговорил отца четырех детей к 2 годам и 4 месяцам тюрьмы за кражу 20 шоколадок «Рошен» из магазина.