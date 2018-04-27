НАБУ опубликовало видео задержания на взятке высокопоставленного сотрудника СБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало фрагменты видеозаписей по делу задержанного на взятке руководителя одного из отделов управления Службы безопасности Украины Киева.

Видео обнародовано на странице Бюро в Facebook.

Отмечается, что видеозаписи были обнародованы «учитывая общественный резонанс» этого события.

«Национальное бюро публикует фрагменты рассекреченных видеозаписей, сделанных в ходе проведения негласных следственных (розыскных) действий в рамках расследования фактов коррупции в сфере миграционной политики», - говорится в сообщении Бюро.

В частности, по результатам следственных действий детективов НАБУ, чиновник СБУ был задержан 24 апреля 2018 года на взятке в размере 47,5 тысяч долларов.

«Эти средства чиновник СБУ получил от посредников за непривлечение к ответственности лиц, которые могли получить вида на постоянное или временное проживание на территории Украины в незаконной», - сообщили в НАБУ.

Напомним, 24 апреля в Киеве НАБУ задержало на взятке в 50 тысяч долларов высокопоставленного сотрудника СБУ.