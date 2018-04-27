В Вознесенске мужчина избил и изнасиловал свою 53-летнюю соседку

В четверг, 26 апреля в Вознесенский отдел полиции обратилась 53-летняя местная жительница с сообщением о том, что неизвестный с применением физической силы ее изнасиловал.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Со слов потерпевшей около 3:00 ночи она услышала, что кто-то стучит в окна. Когда она вышла во двор, чтобы проверить, что произошло, однако в это время сзади к ней подошел неизвестный, схватил ее за волосы и затащил в пристройку, где начал бить и насиловать. После того как злоумышленник закончил издевательства, он покинул потерпевшую, а сам ушел. Женщина, придя в себя, сразу позвонила в полицию.

В течение часа полицейские установили личность и задержали злоумышленника. Им оказался 31-летний сосед потерпевшей, который жил неподалеку. Сейчас назначен ряд экспертиз.

Мужчину задержали и по согласованию с прокуратурой злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.152 Уголовного кодекса Украины («Изнасилование») и ч.1 ст.153 Уголовного кодекса Украины («Насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом»), санкции статей предусматривают наказание до пяти лет лишения свободы.

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия.

Напомним, что в городе Мукачево Закарпатской области 10 марта пятеро мужчин изнасиловали 15-летнюю девочку.