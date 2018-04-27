В Киеве НАБУ задержало на взятке в 10 тысяч долларов судью Подольского райсуда

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Судью Подольского районного суда Киева и замглавы аппарата этого суда задержали на взятке 10 тыс. долларов.

Об этом пишет УНН со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Деньги предназначались за вынесение «нужного» решения по судебному делу. Проверяется информация о причастности к этому преступлению еще одного судьи Подольского суда.

СБУ и НАБУ проводят обыски в Подольском суде и по месту жительства судей и замглавы аппарата суда.

«Судебно-юридическая газета» пишет, что правоохранители проводят обыск в кабинетах судей Подольского райсуда Киева Татьяны Войтенко и Галины Супрун и у заместителя аппарата суда Юлии Чубко.

Следственные действия проходят на основании определения Соломенского райсуда Киева в двух зданиях Подольского райсуда одновременно.

Напомним, ранее НАБУ задержало на взятке судью Голосеевского райсуда Киева.

Роман Свиридов

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