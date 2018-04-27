В Киеве СБУ прекратила трансляцию десятков российских телеканалов

Служба безопасности Украины совместно с полицией и прокуратурой блокировали в столице ретрансляцию российских пропагандистских телевизионных каналов.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По его данным, на территории одного из торговых центров Святошинского района Киева под видом оказания услуг официальных ТВ-провайдеров действовал подпольный телекомцентр.

«Используя нелегальное программное обеспечение, злоумышленники обеспечивали «клиентам» возможность просмотра запрещенных Нацсоветом по вопросам телевидения и радиовещания российских пропагандистских каналов», — говорится в сообщении.

В спецслужбе рассказали, что во время обысков в подпольном центре и местах проживания организаторов правоохранители изъяли из незаконного оборота оборудование для декодирования спутниковой связи, карты доступа к сетям спутникового телевидения и серверы общей стоимостью почти 500 тысяч гривен.

По информации СБУ, злоумышленники незаконно предоставляли услуги тысячам абонентов, транслируя почти несколько десятков запрещенных каналов.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 361 УК (незаконное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей, если они причинили существенный вред или совершены повторно, или по предварительному сговору группой лиц).

Напомним, что ранее в СБУ заявили о предотвращении массовых беспорядков, которые готовили спецслужбы РФ на майские праздники.