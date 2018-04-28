Николаевец нашел на свалке два обреза ружья и почти 300 патронов

В Николаеве житель Корабельного района 26 апреля нашел на свалке возле завода на улице Знаменской два обреза ружей и 290 патронов калибром 5,6 мм.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Мужчина позвонил в полицию и отдал ее сотрудникам найденное оружие. Патроны и обрезы ружей отправили на проведение соответствующей экспертизы.

Также в полиции сообщили, что в Николаевской области продолжается месячник добровольной сдачи оружия. Для сдачи оружия можно в любое время обратиться в подразделения полиции по месту жительства или в отдел разрешительной системы по адресу улица Артиллерийская, 4. Телефоны для справок: (0512) 50-15-40, 50-15-42.

Напомним, ранее сообщалось, что житель Николаевщины на окраине поселка нашел заряд для гранатомета.