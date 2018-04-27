В Николаеве рецидивист ограбил зал игровых автоматов и ранил охранника

В Николаеве полиция задержала подозреваемого в нападении на развлекательное заведение (зал игровых автоматов – ПН), который находится на улице Космонавтов.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Инцидент случился в ночь на 27 апреля. В полицию обратился администратор заведения и рассказал, что около 4:00 к ним зашел неизвестный, который начал угрожать ножом кассиру.

В это время вышел охранник, который пытался остановить злоумышленника. Между мужчинами завязалась драка, в ходе которой преступник ударил охранника ножом и забрал примерно две тысячи гривен. Грабитель скрылся, а пострадавшего госпитализировали.

Полиция изучила записи камер видеонаблюдения и в этот же день задержала подозреваемого – 58-летнего ранее судимого местного жителя.

Напомним, что в Корабельном районе двое мужчин проиграли деньги в зале игровых автоматов и ограбили это заведение.