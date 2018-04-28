В Киеве в автомобиле взорвалась граната – один человек погиб, еще один ранен

В Киеве 27 апреля в автомобиле «Chevrolet», который двигался по улице Михаила Драгоманова, взорвалась граната.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

В результате взрыва один человек погиб, второй – получил травмы. Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказывают медицинскую помощь.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия, устанавливает личность погибшего.

Начато уголовное производство по части 2 статьи 115 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что пьяный николаевец хвастался гранатой перед посетителями бара.