В Николаеве сотрудница зоопарка вылечила маленького цветочного медведя по кличке Космос

В Николаеве ветеринар зоопарка Анна Полянская выходила детеныша кинкажу (цветочный медведь), которого зовут Космос.

Об этом сообщает «Николаевский зоопарк» на своей странице в «Facebook».

Родился малыш 13 января и в возрасте 1,5 месяцев заболел, у него поднялась температура, он был очень слаб и вял. Пришлось забрать его от родителей для последующего лечения.

«Целых две недели ветеринары боролись за его жизнь. Правильное лечение дало хорошие результаты – малыш стал выздоравливать. Все это время детеныш находился дома у своей спасительницы и, теперь уже приемной мамы, ветеринарного врача Ани Полянской. В новой семье у него много добрых и заботливых друзей – рыжий кот Факел, два бернских зинненхунда – Марго и Арина, кот породы скоттиш-фолд по кличке Философ».

«Нарекли приемыша именем Космос, так как мордашка зверька напоминает инопланетянина. Малыш имеет отменный аппетит и хорошо набирает вес. Его любимое блюдо – бананы, также в меню кинкажу входит яблоко, апельсин, груша, от мясной пищи зверек пока отказывается. Вес зверька – 940 граммов, что почти втрое превышает тот, который был при поступлении. Активный и забавный непоседа Космос вовлекает в игру всех членов семьи, особенно ему нравится гоняться за хвостами котов и собак. Благодаря цепким лапкам и хвосту он взбирается по любым поверхностям, не успеваешь оглянуться, как откуда ни возьмись, зверек оказывается у тебя на плече или с видом триумфатора едет на Факеле», - рассказали в зоопарке.

Напомним, что в 2017 году в Николаевском зоопарке у цветочных медведей Витальки и Али родилась дочка.