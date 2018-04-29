Житель Луганщины пытался переправить трех овец на территорию России для дальнейшей продажи

В субботу, 28 апреля, украинские пограничники неподалеку населенного пункта Журавское не пропустили жителя Луганской области, который пытался незаконно переправить трех овец на территорию России для дальнейшей продажи.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Украинца, который пытался незаконно переправить «живой товар» через границу, задержали пограничники отдела «Беловодск». Военнослужащие отряда остановили мужчину в 10 метрах от госграницы.

На задержанного составлены административные документы. Пограничники передали его вместе с домашними животными сотрудникам Национальной полиции.

Напомним, что в международном пункте пропуска Черноморский морской торговый порт 23 марта пограничники Одесского отряда совместно с сотрудниками таможни обнаружили новорожденного львенка, которого пытались незаконно вывезти за границу.