Николаевская полиция задержала на Адмиральской «закладчика» и прикрыла его нарколабораторию

В Николаеве полиция задержала 20-летнего парня, который возле одного из домов, расположенного на улице Адмиральской, путем «закладок» пытался спрятать наркотические вещества.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Информацию о «закладчике» в Центральный отдел полиции сообщил местный житель. Когда полицейские прибыли на место и поинтересовались у парня, чем он здесь занимается, тот начал нервничать и не смог вразумительно ответить на вопрос.

Во время проверки у злоумышленника правоохранители изъяли восемь пакетиков с наркотическим веществом, которые предназначались для «покупателей».

Получив разрешение суда, полицейские провели санкционированный обыск по месту жительства злоумышленника, где изъяли принадлежности для изготовления наркотических средств.

«По словам молодого человека, он решил наладить «бизнес» через незаконный сбыт наркотических средств путем «закладок». Сбыт осуществлялся с помощью соцсети, где указывались цены и вид наркотических средств, а также места тайников. Деньги за товар «делец» получал от клиентов на банковскую карту. Цена одной дозы стоила от 300 до 350 гривен», - сообщает полиция.

Изъятое направлено на исследование в Николаевский Государственный научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины. Следователи Центрального отдела полиции начали уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта»).

Сейчас ожидаются выводы специалистов, после чего будет решаться вопрос о привлечении злоумышленника к ответственности. Продолжается следствие.

Напомним, что в Николаеве полиция задержала 40-летнего ранее судимого гражданина Грузии, у которого изъяли подготовленные для «закладок» наркотики.