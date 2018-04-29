Половина картин во французском музее оказались подделками – мошенничество помогла обнаружить группа экспертов

Французский музей художника Этьена Террюса обнаружил, что половина работ мастера оказалась подделками.

Об этом сообщает «ВВС-Украина».

Экспертная группа, которая собралась в музее Террюса в городе Эльн на юге Франции, обнаружила 82 поддельные работы. Это большая часть всей коллекции музея. Эти работы стоили около 160 тысяч евро.

Этьен Террюс считается одним из пионеров направления французского искусства конца XIX и начала XX века фовизма (от fauves – «дикий»). Как указывают эксперты, это направление характеризует «дикая» выразительность красок. Работники музея не догадывались о подделках, пока историк искусства Эрик Форкада не указал на проблему. Городские власти покупали картины для музея в течение последних двадцати лет. После получения предостережения от историка искусства музей собрал комитет экспертов, и обнаружили 82 картины, которые не были нарисованы художником Этьеном Террюсом.

Мэр города Ив Барниоль заявил, что эта ситуация – настоящая катастрофа. Террюс родился в Эльне в 1857 году и умер в родном городе в 1922 году. Он был близким другом художника Анри Маттиса. Как сообщили французские СМИ, эксперты установили, что часть домов на работах, которые приписывались кисти Террюса, построили уже после его смерти.

Городская власть подала жалобу на тех, кто заказывал, рисовал и продавал ложные картины. Местная полиция начала расследование этой ситуации. Там допускают, что подобные случаи могли произойти и с работами других местных художников.

Напомним, что ранее исследователи нашли на телах древнейших мумий фигурные татуировки.