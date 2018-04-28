Вредит имиджу страны, - прокурор Дунас предложил Кабмину убрать СИЗО из Николаева и перенести его в область

Прокурор Николаевской области Тарас Дунас инициировал перед Министерством юстиции Украины рассмотрение вопроса о размещении на территории Николаевской области, за пределами Николаева нового и современного СИЗО – «учреждения предварительного заключения с учетом международных норм и стандартов».

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Николаевский следственный изолятор создан в 1974 году на базе Николаевской тюрьмы, деятельность которой осуществлялась еще с 1907 года. Указано, что устарелость сооружений не дает возможности переоборудовать камеры и корпусные отделения в соответствии с требованиями национального и международного законодательства. Прокуратура беспокоится, что устаревшее здание Николаевского СИЗО может негативно отразиться на имидже Украины.

«В Николаевском следственном изоляторе обеспечение надлежащей охраны, режима содержания лиц, взятых под стражу, необходимых жилищно-бытовых условий, противопожарной безопасности, медицинского обслуживания в соответствии с установленными нормами до настоящего времени остается на неудовлетворительном уровне».

«Как показывает практика Европейского суда по правам человека, нарушение требований национального и международного законодательства негативно влияет на имидж Украины и влечет за собой значительные расходы Государственного бюджета Украины на выполнение решений Европейского суда по правам человека, принятых по результатам рассмотрения таких жалоб», - сообщили в прокуратуре.

Также в ведомстве полагают, что нахождение следственного изолятора в Николаеве негативно влияет на состояние криминогенной ситуации в городе, «повышает риски поступления в учреждения предварительного заключения запрещенных предметов, в том числе и тех, оборот которых законом запрещен».

Николаевский следственный изолятор рассчитан на одновременное содержание 840 человек, и кроме Николаевской области обслуживает часть Кировоградской (4 района) и Херсонской областей (16 районов).

Напомним, 23 марта в камере Николаевского следственного изолятора был найден мертвым 37-летний Дмитрий Леонов, который проходит по так называемому «делу Титова» в качестве подозреваемого. 8 апреля в Николаевском СИЗО подозреваемые устроили бунт и отказывались заходить в камеры.