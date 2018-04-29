На Одесчине пограничники нашли у ехавшего в Молдавию украинца взрывное устройство и пластид, используемый террористами

В Одесской области на пункте пропуска «Кучурган-Первомайск» сотрудники Госпогранслужбы при осмотре автомобиля обнаружили взрывное устройство.

Об этом на своей странице в Facebook написал начальник Одесской таможни Александр Власов.

По его словам, в ходе осмотра автомобиля «БМВ Х5» литовской регистрации, за рулем которого находился украинец, проживающий в Молдавии, пограничники обнаружили радиоуправляемое взрывное устройство из двух гранат Ф-1, пластид весом 372 граммов и два запала.

«Данное взрывное устройство гражданин пытался незаконно, с сокрытием от таможенного контроля, переместить из Украины в Молдову. По факту должностными лицами таможенного поста Кучурган Одесской таможни ГФС направлено сообщение в УСБУ в Одесской области о признаках преступления, предусмотренного ст.201 Уголовного Кодекса Украины. Взрывное устройство и автомобиль переданы правоохранителям», – отметил он.

Кроме того, Власов добавил, что пластид применяется военными для подрыва сооружений: заполняют трещины, чтобы подорвать тяжелые стены. А также широко используется в качестве оружия для поражения живой силы в бою или при совершении террористических актов.

Напомним, что в Киеве на спортивной площадке прогремел взрыв – найдены следы самодельной бомбы.