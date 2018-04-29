На Черкасщине вор во время побега из дома провалился в погребную яму

В Черкассах мужчина пытался ограбить частный дом, однако увидев хозяев бросился бежать и угодил в погребную яму.

Об этом сообщают в патрульной полиции Черкасской области.

Так, мужчина проник на территорию дома, в то время, как хозяева вернулись и застали его на месте преступления. Бросившись бежать, злоумышленник оступился и упал в погребную яму, где остался сидеть до приезда полиции.

Отмечается, что мужчину задержали и доставили в Черкасский отдел полиции, где он предоставил свои объяснения.

Ранее сообщалось, что в Вознесенске местные жители задержали вооруженного злоумышленника, который намеревался украсть деньги из кассы магазина.