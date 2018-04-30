В херсонской полиции считают, что самоубийство начальника отдела полиции не связано с его работой

Руслан Бабич В полиции считают, что самоубийство начальника Горностаевского райотдела полиции Херсонской области Руслана Бабича не связано с делами, которые расследовались в райотделе или с конфликтом с руководством.

Об этом сообщает Громадське радио.

- В последнее время в районе не было таких громких преступлений, расследование которых имело бы риски для работников полиции. Конфликтов с руководством облуправления у Руслана Бабича, насколько мне известно, не было, - рассказала начальник отдела коммуникаций облуправления Нацполиции в Херсонской области Ирина Атаманенко.

Главный консультант начальника облуправления Нацполиции в Херсонской области Елена Ренкас, которая была знакома с Бабичем в течение многих лет, рассказала, что его нельзя считать человеком, склонным к крайностям.

- Его жена, Татьяна, тоже работает в полиции, была моей однокурсницей во время обучения в вузе. Руслан - уравновешенный человек... Также, насколько мне известно, он не имел недоброжелателей, которые хотели ему смерти, могли бы давить на него, шантажировать. Не слышала я и о том, что он имел какие-то проблемы в семье, - сообщила Елена Ренкас.

По главной версии следствия, Бабич совершил самоубийство, однако предсмертной записки не нашли. Открыто уголовное производство по статье «умышленное убийство» с пометкой «самоубийство».

Напомним, в субботу, 28 апреля, на съемной квартире повесился начальник Горностаевского отделения Нацполиции Херсонской области Руслан Бабич.