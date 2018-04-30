В Ивано-Франковске полицейские по подозрению в краже 179 «Киндер-сюрпризов» задержали иностранца

Фото: из открытых источников В понедельник, 30 апреля, в полицию поступило сообщение от работников одного из торговых центров в Ивано-Франковске о краже молочного шоколада «Киндер-сюрприз» стоимостью более чем четыре тысячи гривен.

Об этом сообщает сектор коммуникации ГУНП в Ивано-Франковской области.

На место преступления прибыли сотрудники следственно-оперативной группы. Было установлено, к краже 179 яиц «Киндер-сюрприз» общей стоимостью 4350 гривен причастен 58-летний мужчина, который временно проживает в областном центре.

Он пытался вынести сладости в пластиковой корзине и рюкзаке. Мужчина задержан, проводятся следственные действия.

Напомним, в декабре прошлого года во львовском гипермаркете задержали жительницу Киева, укравшую из торгового зала 220 «Киндер-сюрпризов».