В центре Киева напали на Найема: четверо задержанных, нардеп с травмами – в больнице

В понедельник, 30 апреля, на народного депутата Мустафу Найема в центре Киева в результате конфликта на дороге напали неизвестные, сообщает Громадське со ссылкой на самого парламентария.

Депутат с травмами находится в отделении скорой помощи.

- Передо мной ехала машина, возможно, сопровождения. Водитель несколько раз пытался нарушить правила дорожного движения, «подрезать» меня. Я остановился, подошел поговорить с ним, потом вызвал полицию. Пока она ехала, на место приехали еще несколько человек, что было дальше, помню не очень хорошо – получил сильный удар, и не один. Какие травмы - пока не понимаю, но очень сильно болит голова и наверняка что-то с челюстью, - рассказал Найем.

Глава Патрульной полиции Киева Юрий Зозуля подтвердил факт нападения на парламентария. По его словам, подозреваемые сначала скрылись с места инцидента, однако полиция их задержала.

- В целом четверо задержанных. Дело по определенной статье уже потом квалифицируют следственные органы, но похоже, что это хулиганские действия, - сказал Зозуля.

На вопрос о том, предшествовало ли конфликту ДТП на дороге, руководитель патрульной полиции ответил, что утверждать этого пока не может.

По данным Цензор.НЕТ, Найем не пропустил водителя на «Mercedes G-Wagen», водитель которого вышел и ударил народного депутата. Позже подъехала еще одна машина, «BMW», водитель которой также нанес удары Мустафе Найему.

По словам свидетелей, оба водителя кавказского типа внешности скрылись с места инцидента. На месте работают медики и полиция.

Как сообщают источники в правоохранительных органах, участников конфликта задержали после введенного в городе плана-перехват. Сейчас их привезли на место события.