В Киеве на взятке в $10 тысяч задержали судью и замруководителя аппарата этого же суда

На днях, 27 апреля, судье Подольского районного суда Киева, а также заместителю руководителя аппарата этого же суда сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.369-2 Уголовного кодекса Украины («Злоупотребление влиянием»).

Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины.

Подозрение судье подписал руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

Как установило следствие, заместитель руководителя аппарата Подольского районного суда Киева в сговоре с судьей этого же суда совершили умышленные действия, в результате которых получили неправомерную выгоду в сумме 10 тысяч долларов. В обмен на эти средства они обещали повлиять на другого судью этого же суда, чтобы тот принял решение в пользу физического лица-истца.

В ходе следственных действий (обысков), проведенных в этот же день по месту работы и проживания подозреваемых изъята часть полученной неправомерной выгоды.

Отмечается, что расследование по приведенным фактам детективы НАБУ осуществляют с октября 2017 года.

Напомним, ранее сообщалось о том, как в Киеве НАБУ задержало на взятке в 50 тысяч долларов высокопоставленного сотрудника СБУ.