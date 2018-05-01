В Одессе полиция задержала банду барсеточников – преступники при попытке скрыться врезались в бетономешалку

В понедельник, 30 апреля, в Одессе задержали группу бандитов-барсеточников, которые пытались ограбить женщину. Скрываясь от полицейских, автомобиль правонарушителей врезался в бетономешалку.

Об этом своей странице в Facebook сообщил начальник управления Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин.

Так, он рассказал, что барсеточники решили украсть у женщины из машины сумку. Женщина, свою очередь, попыталась догнать машину бандитов и вцепилась в дверь их автомобиля. Грабители протянули ее по асфальту несколько десятков метров.

«Сегодня утром на одной из стоянок трое решили, что им все можно. Бросили камень в лобовое стекло автомобиля. За рулём сидела женщина. Трое на одну. Украли сумку, деньги, документы и личные вещи. Жертва не растерялась и побежала за подонками. Гады провезли её на капоте. Скинули и попытались скрыться. Началась погоня. Быстро среагировали силы патрульки (патрульной полиции, - прим. ПН) и полиции охраны. Не справившись с управлением, горе-разбойники попали в ДТП. Слава Богу, никто не пострадал. Все задержаны, косят под пострадавших в ДТП. Предварительно все ранее судимые. Криминалитету не место в регионе. Будем «выжигать», - заявил Головин.





Ранее сообщалось, что Одесская полиция с погоней и стрельбой задержала банду воров-барсеточников.