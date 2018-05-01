На Донбассе застрелился военнослужащий ВСУ

На Донбассе утром 30 апреля покончил жизнь самоубийством военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что предварительной причиной самоубийства стала неразделенная любовь.

На месте работала следственная группа Национальной полиции. Продолжается расследование.

«Выражаем искренние соболезнования семье погибшего. И еще раз подчеркиваем, что самое дорогое, что есть в человека-это его жизнь. Командование объединенных сил проведет детальное расследование, его результаты будут обнародованы», - говорится в сообщении.

Напомним, в воинской части №3767, находящейся в селе Галицыново под Николаевом, 1 апреля застрелился солдат-срочник.