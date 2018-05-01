В центре Николаева столкнулись два автомобиля – «Skoda» от удара перевернулась на бок

В Николаеве во вторник, 1 мая, на пересечении улиц Никольская и Фалеевская произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

По предварительным данным, водитель «Skoda» с латвийской регистрацией, который двигался по улице Фалеевской со стороны улицы Спасской в направлении улицы Адмиральской, не пропустил «Audi», который двигался по улице Никольской в направлении улицы Пушкинской.

В результате «Audi» лобовой частью столкнулся с правой стороной «Skoda». В свою очередь от удара «Skoda» перевернулась на бок.

На место происшествия прибыла скорая медицинская помощь - участники ДТП от госпитализации отказались. Оба автомобиля получили значительные механические повреждения.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники патрульной полиции.