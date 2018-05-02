Нападавший на нардепа Найема сбежал из Украины через 2 часа после драки, - прокуратура

Мужчина, который при нападении в Киеве на народного депутата от БПП Мустафу Найема сломал ему челюсть, покинул территорию Украины спустя 2 часа после инцидента.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

«На сегодняшний день уже известно, что этот человек через 2 часа после схватки, а именно в 19:38 30 апреля 2018 года, пересек государственную границу и самолетом Киев — Баку покинул территорию Украины. Однако в то время на месте происшествия еще работала следственно-оперативная группа, а сам он еще не был установлен. Поэтому помешать или воспрепятствовать его побегу было невозможно», — сообщила пресс-секретарь прокуратуры.

По ее словам, судмедэкспертиза по травмам Найема будет назначена после завершения его лечения в больнице.

«Одновременно подчеркиваю, что это никоим образом не влияет на ход следственных действий и установление всех обстоятельств этого события», — заявила Максимец.

Адвокат Александр Кузьменко на своей странице в Facebook разместил полное видео избиения нардепа.

Напомним, ранее сообщалось о том, что 30 апреля на народного депутата Мустафу Найема в центре Киева в результате конфликта на дороге напали неизвестные.

Отметим. народный депутат Сергей Лещенко заявил, что подозреваемые в избиении Накйема уже пытаются «порешать» вопрос.