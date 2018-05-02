СБУ завершила расследование злоупотреблений экс-замначальника николаевского спецпорта «Ольвия» – обвинительный акт направлен в суд

Александр Дубовый Одно из уголовных производств по факту злоупотребления властью бывшим заместителем ГП «Стивидорная компания «Ольвия» (в прошлом - ГП «Специализированный морской порт «Октябрьск») Александром Дубовым завершено. Обвинительный акт в отношении него направлен в Корабельный районный суд Николаева.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили источники в главном управлении Нацполиции в Николаевской области.

Дубовый обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины («Злоупотребление властью или служебным положением, которое привело к тяжелым последствиям»).

Речь идет о производстве по факту предоставления ним услуг по сохранению грузов ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» по безосновательно заниженным тарифам, что привело к ущербу в 630 тысяч гривен. Расследованием данного преступления занимались сотрудники полиции и управления СБУ в Николаевской области.

Примечательно, что еще одним уголовным производством, касающимся злоупотреблений Дубовым на должности, занимается Национальное антикоррупционное бюро Украины. По словам собеседника издания, расследование до сих пор не завершено, хотя с момента открытия дело прошел почти год.

Напомним, ранее сообщалось о том, как в мае прошлого года СБУ объявила о подозрении Александру Дубовому в причинении ущерба государственному предприятию в размере 1,2 миллиона гривен. Впоследствии производство забрало НАБУ, и результатов пока нет.

В конце января уже текущего года сотрудники СБУ ему объявили о подозрении в совершении еще одного преступления с нанесенным ущербом в 630 тысяч гривен. Именно это производство на данный момент завершено.