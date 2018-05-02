Отпраздновали день труда: В Николаеве вандалы сломали около ста метров забора в Медколледже

В Николаеве поздним вечером, 1 мая, неизвестные вандалы сломали около ста метров забора базового медицинского колледжа.

Об этом с места происшествия передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, по словам сотрудников медколледжа, первого мая неизвестные люди, вероятно находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, возвращаясь с празднования дня труда сломали 100 метров забора.

Директор колледжа, Сергей Губанов, рассказал, что около 21:00 забор был еще целым. Об этом ему сообщила охрана, которая несла службу в тот день. Но во время планового обхода территории учреждения в 23:00 было обнаружено, что значительная часть забора сломана. По подсчетам персонала, повреждено более 80 плит.

Отметим, что вдоль забора пролегает тропа, которая ведет в лесной массив. Это место является излюбленным для отдыхающих горожан. Неоднократно возле учебного учреждения во время праздников замечали людей с признаками сильного алкогольного опьянения.

Директор и сотрудники предполагают, что отдыхающие перебрали с алкоголем, что и стало причиной акта вандализма. К сожалению, камера видеонаблюдения, находящаяся на одном из зданий, ранее была демонтирована в связи с ремонтом фасада здания, поэтому идентифицировать вредителей будет сложно.

Тропа вдоль поврежденного забора

Сергей Губанов рассказал, что это не единственная проблема, которая исходит от близлежащей лесополосы. По его словам, отдыхающие горожане часто обламывают ветки деревьев для разжигания костров, дым от которых ветер несет в сторону как медколледжа и детского противотуберкулезного санатория, таки городской больницы №3.

На место происшествия прибыли сотрудники патрульной полиции и следственно-оперативная группа. В данный момент говорить о сумме нанесенного ущерба сотрудникам медколледжа сложно.

Напомним, что в Одессе во время первомайского митинга пожилая женщина побила активиста и с палкой набросилась на патрульных.