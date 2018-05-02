В Одессе полиция задержала банду, которая пытала и убила американского пастора

В Одессе задержали преступников, пытавших и убивших гражданина США, который прибыл в город для проведения проповедей в одной из протестантских церквей.

Об этом сообщает «УСИ Одесса» со ссылкой на источники в полиции.

В полиции сообщили, что злоумышленники приняли пастора одной из протестантских церквей за «менялу» с «Седьмого километра». Преступники пытались узнать, где находится тайник с деньгами. Истязая свою жертву, бандиты в конечном итоге его убили.

Трое подозреваемых задержаны. Один из них находится в розыске по подозрению в разбойном нападении, другой — под домашним арестом по ДТП, у третьего пока проблем с законом не было. По предварительной информации, всем троим грозит пожизненное заключение.

Напомним, на Николаевщине суд наказал условным сроком двух ПТУшников, которые пытками получали показания знакомого.