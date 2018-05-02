В Николаеве грабитель похитил детскую коляску, но его задержали прохожие

В Николаеве 33-летний ранее судимый мужчина пытался украсть детскую коляску, когда ее владелица гуляла с детьми.

Об этом сообщили в Заводском отделе полиции.

Во время пешего патрулирования полицейские увидели, как группа людей преследует неизвестного гражданина и просит помочь в его задержании. Патрульные догнали беглеца, оказалось, что он пытался ограбить молодую мать.

В тот день 27-летняя женщина вместе со своими малолетними дочерьми отправилась на улицу гулять. Коляску она решила оставить в подъезде своего дома, пристегнув на велосипедный замок. Вернувшись через некоторое время, женщина обнаружила отсутствие коляски.

«Надеясь, что злоумышленник не успел далеко уйти, она завела детей домой и отправилась на его поиски. Уже через несколько минут на соседней улице она увидела, как неизвестный толкает пустую коляску в направлении улицы Крылова. Подбежав к незнакомцу, женщина попыталась забрать свое имущество, но тщетно. Грабитель силой оттолкнул ее и, не реагируя на уговоры вернуть награбленное, продолжил путь. Не в силах противостоять наглому злоумышленнику, женщина стала звать окружающих на помощь».

«Свидетелями инцидента стали прохожие, которые догнали преступника, отобрали у него награбленное и стали вызывать полицию. Но мужчине удалось от них вырваться и убежать. Уже через минуту его схватили патрульные полицейские, которые в этот момент оказались рядом с местом происшествия», - сообщили в полиции.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в грабеже и избрании меры пресечения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве рецидивист ограбил зал игровых автоматов и ранил охранника.