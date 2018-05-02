«Предоставляли льготные тарифы для фиктивных предприятий»: Полиция раскрыла мошенническую схему в «Ощадбанке»

Должностные лица государственного «Ощадбанка», действуя в сговоре с предпринимателями, предоставляли льготные тарифы для фиктивных предприятий.

Об этом свидетельствуют данные досудебного расследования Главного следственного управления Национальной полиции Украины, сообщает Finbalance.

«Установлено, что должностные лица АО «Ощадбанк» по предварительному сговору с руководителями субъектов хозяйственной деятельности с признаками фиктивности и другими лицами организовали схему завладения денежными средствами АО «Ощадбанк», которое находится в государственной собственности, путем подделки банковских документов и внесения ложных сведений в части включения в перечень финансово-промышленных групп субъектов хозяйствования, которые имеют меньшую процентную ставку по тарифам на расчетно-кассовое обслуживание, предприятий с признаками фиктивности», — говорится в документе.

Так, в период 2016-2018 годов должностные лица банка, используя свое служебное положение, в сговоре с руководителями субъектов хозяйственной деятельности с признаками фиктивности включали в перечень субъектов хозяйствования, которые входили в финансово-промышленных групп подконтрольные им ООО «АКСИОМА ДНЕПР», ЧП «ПРОМЛОГИСТИКА» ООО «ДНЕПР МЕТ», ООО «АСАМІР» ЛТД, ООО «СТИЛИНВЕСТ», ООО «ЦЕСАР», ООО «АЛКМЕНА», ООО «СТАЛЬ СТРОНГ» и открывали счета в территориальных отделениях банка. Эти действия нанесли значительные убытки банку.

Получение средств осуществлялось в «Ощадбанке», АО «КИБ», ПАО «ПриватБанк», ПАО «Кредобанк», ОАО «Альфа Банк», ПАО «КБ «Земельный Капитал», АО «ОТП БАНК » со счетов предприятий, а также с счетов физических лиц-предпринимателей.

Деятельность компания связана с легализацией металлолома, полученного через сеть нелегальных пунктов приема метала. Метал компания продавала рупным сталелитейным предприятиям – ОАО «Интерпайп Втормет», ОАО «Днепроспецсталь», ЧАО «Керамет» и другим.

Указанные предприятия не отражали операции по приобретению металлолома у физических лиц в налоговых декларациях, чем нанесли убытки государству в особо крупных размерах.

В соответствии с постановлением Печерского райсуда Киева полиция осуществляет досудебное расследование по ст. 364 Уголовного кодекса, а именно «злоупотребление властью или служебным положением»

Напомним, ранее СБУ разоблачила топ-менеджера «Ощадбанка» в хищении 16 миллионов гривен.