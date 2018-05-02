В трети дел НАБУ и САП суд даже не начал рассмотрение

В трети среди 127 дел, в которых детективы Национального антикоррупционного бюро завершили досудебное расследование, а прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры направили обвинительный акт в судебные инстанции, рассмотрение по существу до сих пор не началось.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

В 48 процессах пока не прошло даже подготовительного заседания - некоторые дела ждут своей очереди по году-полтора.

В частности, до сих пор не началось рассмотрение в производстве по обвинению судьи Октябрьского райсуда Днепра. Обвинительный акт в отношении судьи был направлен еще в январе 2017 года. То есть слушание дела не могут начать уже в течение 14 месяцев.

В производстве по обвинению восьми участников так называемой газовой схемы также в течение длительного времени - 10 месяцев - не может произойти подготовительное заседание. Так, очередное заседание, назначенное на 28 марта, не состоялось в связи с неявкой защитника одного из подозреваемых. Следующее назначили за полтора месяца - на 16 мая.

Пока только в 29 делах от НАБУ и САП приняты судебные решения. В 19 делах вынесен обвинительный приговор, не связанный с лишением свободы. По состоянию на 31 марта 2018 в двух делах к реальному наказанию в виде лишения свободы осудили трех человек.

Напомним, ранее Госдеп США напомнил Украине о необходимости создания антикоррупционного суда.