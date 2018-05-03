Киевский суд отказался арестовывать троих подозреваемых в избиении нардепа Найема

Ахмеда Саитова, подозреваемого в нападении на народного депутата от БПП Мустафу Найема, взяли под домашний ночной арест без ношения браслета до 30 июня.

Такое решение принял Шевченковский районный суд Киева под председательством судьи Левицкой, сообщает «Цензор.НЕТ».

«Подозреваемому 19-летнему гражданину Украины Ахмеду Саитову инкриминируют обвинение по ч.2 статьи 296 Уголовного кодекса — «хулиганство, совершенное группой лиц». Наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до четырех лет», — говорится в сообщении.

Саитов является гражданином Украины.

Мерой пресечения гражданину России Умолту Темербулатову суд также избрал ночной домашний арест — с 23:00 до 6:00. Кроме того, он должен являться к следователю, прокурору и в суд по первому вызову, пишет ТСН.

«Прокурор просил избрать подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога в связи с тем, что уголовное преступление связано с применением насилия», — отмечается в сообщении.

Ранее Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения Магомеду-Салиху Саитову в виде круглосуточного домашнего ареста сроком до 30 июня.

Напомним, ранее сообщалось о том, что 30 апреля на народного депутата Мустафу Найема в центре Киева в результате конфликта на дороге напали неизвестные.

Отметим. народный депутат Сергей Лещенко заявил, что подозреваемые в избиении Накйема уже пытаются «порешать» вопрос.